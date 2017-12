Ville de Saint Paul

Les écoliers de Saint-Paul célèbrent Jean Albany

À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Jean Albany, un concours de poésie a été organisé par la ville de Saint-Paul et la caisse des écoles. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de certaines écoles de la commune ont ainsi envoyé leur plus belle composition « Sur les pas de Jean Albany… ».



Introduite par Alex Pota, 7ème adjoint délégué aux affaires scolaires, la cérémonie de récompense du concours de poésie en direction des élèves des écoles primaires, intitulé « Sur les pas de Jean Albany… », a rassemblé 36 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2, sélectionnés par un jury composé des membres du CEEDACE. Au départ, ce sont 126 poésies qui ont été envoyées pour espérer faire partie de la sélection finale.



Après délibération, les vainqueurs du concours pour les 3 niveaux sont niveaux sont :



Pour les CE2, Délya SANGARIA de l’école Louise Siaranne avec la poésie : « Je donne ».



Pour les CM1, Maxime THEMYR de l’école Louise Siaranne avec la poésie : « Le gecko ».



Pour les CM2, Noam ROSAMEL de l’école primaire de Tan Rouge avec la poésie : « Quand Jean Albany rencontre Jacques Prévert ».