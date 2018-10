Les écoliers de Mafate initiés à la lutte

Le structure de haut niveau de lutte de Saint-Joseph a traversé le cirque de Mafate du 1er au 4 octobre dernier pour initier à la lutte les écoliers du Cirque et créer un échange durable. Pendant ces quatre jours, les collégiens et lycéens de la structure ont partagé leur passion avec une trentaine d’élèves de quatre écoles : de l’Ilet à Malheur, Aurère, La Nouvelle et de Marla.



Par équipe de deux, les lutteurs se sont relayés pour transporter les différentes parties du tapis à travers les sentiers du Cirque. A l'issue du séjour le tapis est resté dans le cirque, en vue des entraînements et compétitions ponctuels organisés durant l'année.



Ce projet qui a été initié en 2015 a été soutenu par le CNDS (Centre national pour le développement du sport) et devrait être pérennisé grâce à l’implication des enseignants du Cirque qui ont bien compris l’intérêt de faire découvrir une activité nouvelle à leurs élèves. Les jeux d’oppositions sont au programme des élèves du primaire, avec l’apport du tapis l’activité est vécue pleinement. L’accès à un sport fédéral est important vu l’isolement géographique.



Pour les lutteurs de la structure de haut niveau qui sont dans un cursus de sport de haut niveau l’intérêt est multiple : préparation physique et mentale par la traversée du cirque ; cohésion du groupe en vivant ensemble des moments physiques difficiles et des moments de partage ; transmission de leur passion et sens des responsabilités.



Pour pérenniser le projet le comité régional lutte Réunion enverra une fois par mois un entraineur accompagné de quatre élèves lutteurs pour entretenir l’apprentissage de l’activité. Une compétition qui se déroulera dans le cirque sera ouverte aux clubs de l’ile et donc à tous les pratiquants des ilets du cirque. Une scolarité sportive (section sportive, centre formateur) devient accessible aux écoliers de Mafate intégrant un internat à Saint-Joseph dès la sixième.