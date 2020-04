La grande Une Les écoliers de La Réunion attendus en classe à compter du 18 mai





Une pré-rentrée qui s'annonce des plus compliquées à mener au vu du protocole sanitaire qui devra être mis en place pour respecter, dans la mesure du possible, la distanciation sociale au sein des établissements.



"Il y aura donc pour les personnels des équipes éducatives une pré-rentrée les 14 et 15 mai, pour qu'ils aient du temps de se retrouver et préparer le retour des élèves, qui eux reprendront très progressivement à compter du lundi 18 mai", nous précise le rectorat.



Comme annoncé par le ministre Jean Michel Blanquer lundi dernier, la rentrée sera progressive et sur la base de l'accord des parents. Les enfants de La Réunion pourront reprendre le chemin de l'école à compter du 18 mai. Alors que la date du 14 avait été fixée la semaine dernière puisqu'elle correspondait, localement, à la sortie des vacances de mai, cette date sera réservée uniquement à la pré-rentrée du personnel.







