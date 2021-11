Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les écoliers de Fleurimont 2 à la découverte du bœuf Moka



Récemment, la Ville de Saint-Paul a mis en place avec l’appui de l’APPER (l’Association pour la Protection du Patrimoine et de l’Écologie à la Réunion) des ateliers à destination des scolaires. Grâce à eux, les écoliers découvriront, entre autres, l’histoire de cette espèce endémique et les métiers liés à la sauvegarde des bœufs moka.



Pour en savoir davantage sur les bœufs moka à Saint-Paul, revisionnez l'émission Rant dann rond ek Saint-Paul sur la thématique des bœufs moka, un patrimoine à sauvegarder. Cliquez Saint-Paul est à l'heure actuelle la commune qui regroupe le plus grand nombre d'élevages de bœufs moka. Aussi, afin de sensibiliser le jeune public à l'importance de protéger ces animaux menacés d'extinction et leur donner la visibilité qu'ils méritent, la Ville de Saint-Paul a mis en place un programme d'animations autour de ce bœuf unique au monde. Ce sont les élèves de l'école Fleurimont 2 qui ont eu la chance d'étrenner ces nouveaux ateliers organisés en partenariat avec l'association APPER. L'écrivaine Peggy-Loup GARBAL était également présente pour animer un atelier d'écriture autour de la thématique du Moka.





