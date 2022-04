Les écoles saint-pauloises découvrent l’espace

Dans le cadre des “Jours de la Nuit”, opération annuelle menée au mois d’avril par la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion) qui consiste à éteindre les éclairages artificiels afin de protéger nos espèces endémiques impactées par ces derniers, l’association PIKALI en partenariat avec la Ville de Saint-Paul et l’Académie de La Réunion ont animé une série d’ateliers dans les écoles primaires et élémentaires des 6 bassins de vie du territoire : l’école Palmiste au Guillaume, l’école Jasmin ROBERT à Sans Souci, l’école Leconte Delisle à Saint-Gilles-les-Hauts, l’école Aliette HORTENSE à la Saline-les-Hauts, l’école Louise SIARANE à l’Étang et l’école de l’Hermitage-les-Bains à Saint-Gilles… Durant deux heures, les écoliers ont pu observer les astres et poser leurs questions sur notre galaxie et au-delà.