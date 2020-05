A la Une . Les écoles resteront fermées lundi 11 mai à St-André Jean-Paul Virapoullé refuse d’ouvrir les crèches et les écoles sur sa commune lundi prochain. Le maire de St-André ne veut pas envoyer les employés communaux au contact des enfants sans avoir été dépistés avant.



"Pas de test, pas de rentrée à St-André !". Le titre du communiqué est suffisamment clair. Jean-Paul Virapoullé se range avec les maires de l’île qui refusent de mettre les personnels communaux au contact des enfants sans dépistage.



Le maire de St-André a soutenu le courrier envoyé par André Thien Ah Koon à l’ARS pour obtenir un dépistage massif des agents communaux. Le refus de la directrice de "souscrire" à leur demande à entraîner cette décision à St-André : "pas de test, pas de rentrée".



De plus, l'édile sent son choix légitimé par l'enquête de l'Éducation Nationale où 89% des parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Le maire estime de plus que les mesures gouvernementales annoncées paraissent peu réalisables. Les agents communaux affectés aux écoles reprendront bien le service, notamment pour des formations sur les gestes barrières et les mesures sanitaires et d'hygiène.