Les écoles maternelles, élémentaires et primaires restent fermées ce mercredi 25/04

La durée nécessaire des interventions pour la remise en état des locaux scolaires ainsi que les difficultés liées aux coupures d’eau sur certains secteurs de la commune retardent l’ouverture des établissements scolaires du premier degré.



Ainsi, les écoles maternelles, primaires, élémentaires seront fermées ce mercredi 25 avril 2018.



Pour les lycées et collèges il est demandé aux parents de se rapprocher des chefs d’établissements. De même, les parents dont les enfants sont inscrits dans les crèches devront se renseigner directement auprès des structures pour savoir si l’accueil est assuré.



Le Maire remercie les parents d'élèves et les équipes pédagogiques pour leur compréhension. Suite aux intempéries (fortes pluies et forts vents) associées à la forte tempête tropicale Fakir lors de son passage sur le département, des dégâts ont été constatés sur les écoles maternelles, élémentaires et primaires de la commune : passages obstrués, arbres arrachés, dégâts des eaux dans les locaux…)





