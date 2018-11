A la Une .. Les écoles fermées et transports scolaires non assurés par secteur Suite aux manifestations des gilets jaunes reconduites ce lundi, de nombreuses écoles ont fermé et les transports scolaires ne sont pas assurés. Le point sur la situation par secteur:

Dans le Nord:



La Ville de Saint-Denis vous informe qu'en l'état actuel de la situation, les écoles maternelles et élémentaires de la ville seront ouvertes ce lundi 19 novembre.

Nous restons attentifs à la situation et si elle venait à évoluer, nous prendrions évidemment les mesures qui s'imposent.



Le réseau CITALIS informe ses clients en ce lundi 19 Novembre que le réseau fonctionne ce matin, mais est localement perturbé.





Dans l'Ouest:



En raison des perturbations sur le réseau routier ce jour, la ville du Port informe de la fermeture des écoles maternelles et élémentaires, des crèches et jardins d’enfants à compter de 11h30.

Les parents sont priés de prendre leurs dispositions pour récupérer leurs enfants le plus rapidement possible.



La mairie centrale et l’annexe de la rivière des Galets, le CCAS, les sites sportifs et la bibliothèque de la Rivière des Galets seront également fermés au public à compter de 11h30.



Sur le territoire du TCO à 8h35 : Tous les élèves qui ont emprunté le transport scolaire du TCO ce matin, ont bien été déposés à leur établissement.

Cependant, compte tenu de la dégradation des conditions de circulation dans la matinée, les transports scolaires ne pourront pas être assurés, cet après-midi, à moins que les barrages empêchant le passage des cars, ne soient levés d'ici 13h.

Nous demandons donc aux familles de prendre leurs dispositions pour récupérer leurs enfants à l'école et de se tenir informés de la situation.



Dans l'Est:



En raison des perturbations sur le réseau routier, l’ensemble des établissements scolaires du premier degré (écoles primaires et maternelles) de Ste-Suzanne sont fermés le lundi 19 novembre.



Afin de garantir la sécurité des élèves et au regard du nombre d'enseignants ne pouvant se déplacer, la mairie de Bras-Panon informe que les écoles maternelles et élémentaires sont fermées ce lundi 19 novembre. Nous invitons les parents à prendre leurs dispositions en ce sens. Un point sur la réouverture éventuelle le mardi 20 novembre sera fait en fin de journée.



Suite au mouvement social qui persiste ce lundi 19 novembre et aux barrages encore en cours dans l'est de l'île, nous informons les parents que l'accueil des enfants dans les crèches et les établissements scolaires de Saint-Benoît risque d'être fortement perturbé.



Par ailleurs, le transport scolaire ne sera pas assuré ce jour et la restauration scolaire connaîtra également des perturbations. Nous demandons aux parents de bien vouloir prendre leurs dispositions.



Le Réseau Estival informe également les usagers que toutes leurs lignes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.



Dans le Sud:



En raison du mouvement social en cours, Saint-Joseph est impacté par plusieurs barrages routiers. Le fonctionnement des établissements scolaires risque d'être fortement perturbé. Par principe de précaution, le Maire de Saint-Joseph invite les familles à rester vigilantes et à garder leurs enfants au domicile si nécessaire.



Transports Scolaires CIVIS: En raison des difficultés de circulation constatées sur le réseau routier les circuits scolaires sont fortement perturbés. Nous invitons les parents à s’assurer de la prise en charge de leurs enfants.



En raison des difficultés de circulation constatées sur le réseau routier, tous les circuits scolaires à destination des lycées de Saint Joseph sont annulés. Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous remercions la clientèle de sa compréhension.



CARSUD (lignes régulières et scolaires) : lignes fortement perturbées le lundi 19 novembre 2018. En raison des difficultés de circulation constatées sur le réseau routier, toutes les lignes du réseau CARSUD y compris le transport scolaire sont fortement perturbées ce lundi 19 novembre.



A St-Louis, les écoles primaires restent ouvertes et les services de la restauration scolaire et la surveillance fonctionnent normalement.





