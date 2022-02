Cyclone - Emnati Les écoles et la crèche fermées à la Plaine-des-Palmistes ce mardi

En raison de la situation météorologique défavorable, les écoles et la crèche de la Plaine-des-Palmistes seront fermées ce mardi. Par GD - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 06:35

Le communiqué :



En raison des conditions météorologiques qui se sont considérablement dégradées dans l’après-midi à la Plaine des Palmistes, la rectrice a décidé du report de la reprise des cours dans les écoles de la commune.



Toutes les écoles et le collège Gaston-Crochet resteront donc fermés le mardi 22 février 2022.



Le retour en classe est prévu mercredi 23 pour les collégiens et jeudi 24 février 2022 pour les écoliers.

La crèche sera également fermée jusqu'à nouvel ordre.