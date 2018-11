Les écoles et établissements scolaires fermés mardi et mercredi

Prolongation de la suspension des cours pour les écoles et établissements scolaires le mardi 27 et le mercredi 28 novembre 2018



L’appel à rejoindre les écoles et établissements scolaires pour préparer la reprise avec les élèves a été entendu par les personnels enseignants et non enseignants, qui ont rejoint ou tenté de rejoindre leurs postes ce matin. Le recteur de l’académie tient à les remercier chaleureusement pour le sens du service public dont ils ont fait preuve. Le travail réalisé par les équipes éducatives pour organiser l’accueil pédagogique des élèves et préparer des cours et exercices à mettre en ligne à la disposition des collégiens et lycéens sur les sites intranet des établissements, permettra d’accompagner le retour des élèves en classes.



Pour autant, la situation instable et hétérogène ne permet pas d’accueillir les élèves et les personnels en toute sécurité.



C’est pourquoi, le rectorat informe les familles et les personnels, qu’en accord avec la préfecture, les écoles seront fermées le mardi 27 et le mercredi 28 novembre 2018.



Les cours seront également suspendus pour les élèves et les personnels dans les établissements scolaires (collèges et lycées) publics et privés sous contrat, qui seront en régime d’astreinte.



Les services académiques restent ouverts.



Des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation.