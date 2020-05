A la Une . Les écoles de danse sur la corde raide Les écoles de danse ne peuvent toujours rouvrir à La Réunion. Bien qu’ayant proposé une charte sanitaire complète, la Fédération Réunionnaise de Danse est toujours dans l’attente d’une autorisation qui n’arrive pas. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 11:52 | Lu 1197 fois

Chantal Brown, la présidente de la Fédération Réunionnaise de Danse (FRD), se sent comme dans "les douze travaux d’Astérix" face à l’administration romaine. Après avoir sollicité la préfecture pour la réouverture des écoles de danse, celle-ci l’a renvoyée vers le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui l’a renvoyée vers son ministère de tutelle, celui de la Culture, qui l’a renvoyée vers la préfecture de La Réunion. Un casse-tête administratif inopportun au moment où la survie des entreprises est en jeu. Mais le bout du chemin n’est toujours pas en vue, puisque depuis ce matin, la FRD a appris que c’est à présent à chaque maire de faire la demande en préfecture pour sa commune. "On ne sait plus à quel saint se vouer", désespère Chantal Brown.



Pourtant, la FDR a tout fait pour pouvoir reprendre son activité en toute sécurité. En concertation avec tous les membres, la fédération a établi une charte sanitaire très stricte pour la reprise des cours. La plupart des écoles disposent de plusieurs ouvertures et d’un espace conséquent pour faire respecter les gestes barrières. De plus, ces écoles donnent des cours de style individuel (classique, jazz, contemporain…) parfaitement compatible avec les gestes barrières. "Pour la danse classique, c’est facile de mettre les élèves à 1m50 de distance sur les barres qui font le tour de la salle", affirme la présidente de la FRD.



"On se bat, mais on est aux abois", regrette la représentante de la cinquantaine d’écoles de danse de l’île avant d’ajouter "on nous dit de faire les cours en extérieur, mais c’est compliqué. Il faut trouver le terrain, faire installer des barres, ce n’est pas possible". Certains ont bien tenté de faire des cours par internet, "mais les enfants se lassent", indique-t-elle. Chantal Brown atteste que les parents la supplient d’ouvrir les écoles.



"Nous sommes en zone verte, j’entendais récemment les restaurateurs affirmer que le préfet avait beaucoup de latitude dans ces zones, nous espérons un petit geste de sa part", espère la professeur de danse avant de conclure que "nous faisons malheureusement partie de ces 1001 petits métiers oubliés de la crise".



La Charte proposée pour une rentrée très sécurisée dans les écoles de DANSE :



1) Locaux :

- l' école entière (salle - vestiaires - loges , etc ...) sera désinfectée avant la réouverture

- un panneau plexiglas sera aménagé pour la secrétaire sur le bureau

- de la solution hydro-alcoolique sera mise à la disposition de tout le monde (les élèves devront l'utiliser avant et après chaque cours)

- les barres seront désinfectées avant et après chaque cours

- Une bombe désinfectante sera passée après chaque cours

- les toilettes seront désinfectées après chaque passage



2) Les cours :

Au vu du nombre d' élèves qui recommenceront les cours, nous réviserons peut-être les horaires.

- les élèves rentreront par la porte de devant , pendant que les autres élèves sortiront par la porte de derrière

- les élèves devront arriver pas plus de 5' avant le début de leur cours déjà tout habillés , pour ne pas a avoir à passer par les vestiaires .

- vous pourrez attendre sur le parking ou dans les voitures avec la distanciation sociale nécessaire .

- les professeurs devront porter un masque ou une visière , mais pas les élèves

- les enfants présentant des signes extérieurs de fièvre , de toux ou de fatigue ne seront pas acceptés dans les cours .

- les cours ne devront pas avoir plus de 10 élèves et avoir un environnement de minimum 4 mètres carrés autour de lui .

- La plupart de nos écoles de danse ont plus de 100 mètres carrés et sont en rez-de-chaussée avec ouverture sur l' extérieur,

aération permanente .



Gaëtan Dumuids

