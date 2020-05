Société Les écoles de Ste-Suzanne rouvriront le 8 juin

C'est au tour de la ville de Ste-Suzanne de décider de la réouverture de ses établissements scolaires. La municipalité indique que des dispositifs spécifiques ont été installés conformément au protocole sanitaire édicté par l’Éducation Nationale, permettant un retour en classe le 8 juin : Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 14:58 | Lu 149 fois

Ouverture des écoles de SAINTE-SUZANNE, le lundi 8 juin 2020



Depuis le 18 mai, les réunions régulières avec les services de l’État et du rectorat se sont poursuivies.



Une tournée de toutes les écoles de la commune, avec les services de la mairie et des représentants du rectorat, ont permis de définir, ensemble, les mesures à mettre en place, pour l’accueil des élèves et du personnel en toute sécurité.



Des dispositifs spécifiques ont été installés, dans chaque établissement, conformément au protocole sanitaire édicté par l’Éducation Nationale.



Cette nouvelle organisation mise en place en étroite collaboration avec les services du rectorat et validée par le CHSCT de la commune nous permet d’ouvrir toutes les écoles de la commune de Sainte-Suzanne, ce lundi 8 juin 2020.



Bien évidemment, dans le respect du protocole sanitaire, l’accueil ne pourra se faire qu’en effectif réduit. Il revient aux services du rectorat, de gérer les effectifs, en lien avec les parents.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur