<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Les écoles, crèches et garderies restent fermées à Saint-Paul ce vendredi





Nous publions le communiqué du premier magistrat de Saint-Paul:



Si la nuit dernière a été relativement calme, marquée tout de même par des petits barrages un peu partout sur le territoire, les stigmates des exactions sont présents : route dégradées ; circulation difficile par endroit ; déchets sur la chaussée ; morceaux de verre cassé…



Tôt hier matin, plusieurs équipes municipales ont été mobilisées pour le nettoyage des quartiers. Les agents devraient être à nouveau mobilisés dans les jours à venir pour débarrasser les rues des détritus.



Face à cette situation de crise, plusieurs décisions ont été prises par la municipalité.



Ainsi, pour des raisons de sécurité, le traditionnel marché forain qui se tient sur le front de mer le vendredi et le samedi matin est annulé. Pour les mêmes raisons, le marché du Mail de Rodrigue à l’Hermitage n’aura pas lieu ce dimanche.



De manière générale, toutes les manifestations (culturelles et sportives) prévues ce week-end sur le territoire communal sont annulées et reportées à une date ultérieure.



Au niveau des écoles, les cours ne reprendront que lorsque la situation sera redevenue normale au niveau de la circulation, ainsi que de l’approvisionnement des fournitures pour la confection des repas.



D’ores et déjà, la décision a été prise de ne pas rouvrir les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques et privées mais également les crèches et garderies municipales ce vendredi 23 novembre.



Enfin, en dehors des services d’urgence assurés par une astreinte, les services et les équipements municipaux seront fermés demain vendredi 23 novembre. Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, tenait une réunion de crise sur la situation dans la commune. Au niveau des écoles, les cours ne reprendront que lorsque la situation sera redevenue normale au niveau de la circulation, de l’approvisionnement des cantines. Les établissements maternels, primaires, élémentaires, publics et privés, et les crèches et garderies municipales restent fermés ce vendredi 23 novembre 2018 dans toute la commune.Nous publions le communiqué du premier magistrat de Saint-Paul:Si la nuit dernière a été relativement calme, marquée tout de même par des petits barrages un peu partout sur le territoire, les stigmates des exactions sont présents : route dégradées ; circulation difficile par endroit ; déchets sur la chaussée ; morceaux de verre cassé…Tôt hier matin, plusieurs équipes municipales ont été mobilisées pour le nettoyage des quartiers. Les agents devraient être à nouveau mobilisés dans les jours à venir pour débarrasser les rues des détritus.Face à cette situation de crise, plusieurs décisions ont été prises par la municipalité.Ainsi, pour des raisons de sécurité, le traditionnel marché forain qui se tient sur le front de mer le vendredi et le samedi matin est annulé. Pour les mêmes raisons, le marché du Mail de Rodrigue à l’Hermitage n’aura pas lieu ce dimanche.De manière générale, toutes les manifestations (culturelles et sportives) prévues ce week-end sur le territoire communal sont annulées et reportées à une date ultérieure.Au niveau des écoles, les cours ne reprendront que lorsque la situation sera redevenue normale au niveau de la circulation, ainsi que de l’approvisionnement des fournitures pour la confection des repas.D’ores et déjà, la décision a été prise de ne pas rouvrir les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques et privées mais également les crèches et garderies municipales ce vendredi 23 novembre.Enfin, en dehors des services d’urgence assurés par une astreinte, les services et les équipements municipaux seront fermés demain vendredi 23 novembre. Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Le maire de Saint-Paul alerte le préfet sur les établissements scolaires Les écoles fermées et les cours annulés aux collèges et aux lycées vendredi