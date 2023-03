Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Les échecs au féminin à l’honneur





L’ « Échiquier du lagon » est un club Saint-Leusien crée l’an dernier et est issu d’un projet associatif appelé «L’école du lagon » qui a pour but de promouvoir les jeux de stratégies traditionnels dont les échecs. Le club bénéficie du soutien de la Ville dans l’organisation des stages et des événements de promotion des jeux d’échecs dans la commune. D’ailleurs, un stage animé par la Vice-championne de France, s’était déroulé dans la salle du Foirail, la veille.



30 échiquiers ont donc été disposés sous le chapiteau et pendant deux heures les joueurs et joueuses se sont confrontés à la vice-championne de France.



Le maire Bruno Domen et l’élu Bruno Lauret se sont joints aux joueurs dans une ambiance, certes studieuse, mais bon enfant et conviviale.



Une « simultanée » ? Kesako ?



Une partie simultanée ou, plus couramment, une « simultanée » est une rencontre entre un fort joueur (le plus souvent un maître ou un grand maître) face à de nombreux adversaires, généralement d’un niveau amateur, chacun sur un échiquier séparé.

Qui est Natacha Benmesbah ?

A 33 ans, la séduisante montpelliéraine a un palmarès déjà bien fourni (vice championne d’Europe dès 16 ans, maitre international depuis 2011, championne de France universitaire puis vice championne de France en 2016). Elle est du genre à prendre des risques dans le jeu et ce fut un peu le cas ce jour là, face à certaines concurrentes prometteuses.

Retour en images sur cette simultanée. Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Simultanée-Natacha Benmesbah-Echiquier Du Lagon Profitant de la venue à La Réunion de Natacha Benmesbah, vice championne de France d'échec féminin en tournée de promotion à la Réunion durant deux semaines afin de faire découvrir les Echecs au plus grand nombre et en particulier, aux femmes, le club d'échec l'« Échiquier du lagon » a organisé une « simultanée » , au Parc du 20 Décembre. La partie était ouverte aux joueuses et joueurs de tous âges. Les deux championnes de la Réunion Marine Grondin et Fitia Eric Adriana étaient également de la partie.





