Les dossiers votés par le conseil municipal du Tampon ce samedi 25 février 2023

Rapport d’Orientations Budgétaires 2023



L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que dans les communes de 10 000 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois maximum précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8.



Ce débat a vocation à éclaircir les choix politiques, budgétaires et financiers exprimés par l’assemblée délibérante et permettre à celle-ci d’appréhender les conditions d’élaboration du Budget Primitif 2023.



Le Rapport d’Orientations Budgétaires a pour objectif d’informer l’assemblée délibérante sur la situation des finances nationales et locales, la situation budgétaire de la Commune et ses orientations politiques.



Adoption du Règlement Budgétaire et Financier de la commune du Tampon



Ce règlement a pour principal objectif de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes locaux. Aussi, il formalise et précise les principales règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion de la commune du Tampon. En tant que document de référence, le règlement a également pour finalité de faciliter l’appropriation des règles par l’ensemble des acteurs de la commune et de promouvoir une culture commune de gestion financière.



Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SEMAC pour la construction de 28 LLS (Opération Lacouture – 14ème km)



Les lois du 13 décembre 2000 (loi Solidarité et Renouvellement Urbain) et du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social imposent à la commune du Tampon d’avoir un parc de logements sociaux locatifs correspondant à 20% des résidences principales de son territoire. La SEMAC a le projet de réaliser une opération de 61 logements comportant 33 LLTS et 28 LLS pour lesquels elle a obtenu un permis de construire le 31 mai 2022.



Afin de financer les 28 LLS de cette opération, la SEMAC contracte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un emprunt d’un montant total de 3 730 000€. Pour obtenir cet emprunt, la SEMAC doit faire appel à un garant, en l’occurrence la commune du Tampon à 100% conformément à la délibération du Conseil Communautaire de la CASUD en date du 05 novembre 2021.



Journée Internationale de la Femme – 8 mars, Adoption du dispositif d’ensemble



Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, la Ville du Tampon met en place diverses animations mettant les femmes à l'honneur du 8 au 12 mars prochain sur la commune.



Fête des Vacances 2023 – Adoption du dispositif d’ensemble



Dans le cadre des vacances de mars 2023, la Commune du Tampon souhaite proposer à sa population des animations du mercredi 15 au dimanche 19 mars 2023 au 23ème km, de 10h à 17h sous le grand chapiteau de Miel Vert. Différentes animations (cirque, ateliers, spectacles de danses...) seront présentes sur le site pour divertir les petits et les grands.



Le Tampon : Alon Bouj + Ansamb



La Commune du Tampon a, durant le 2ème semestre 2022, présenté aux Tamponnais un nouveau dispositif d’animation transversal liant l’animation, la culture et le sport : projet intitulé « Le Tampon Alon Bouj + Ansamb ». Le concept ayant été apprécié du public des quartiers dans lesquels cette action a été programmée, la collectivité souhaite renouveler cette opération en 2023. La prochaine édition se déroulera le 15 mars, à La Chatoire.



Le Tampon, la santé par le sport – Action « Zumba Mensuelle » Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sport Santé Bien-Être



En 2022, la participation des Tamponnais à l’action zumba mensuelle a progressé. La Ville souhaite renouveler cette opération pour l’année 2023, qui entre dans le cadre de son dispositif « Le Tampon, la Santé par le Sport ». Un partenariat sera reconduit avec l’association Sport Santé Bien-Être présidée par Monsieur Christian Courtois. Les sessions de zumba seront encadrées par Michaël Marmitte qui est considéré comme l’un des meilleurs instructeurs de zumba de l’île.



Don de livres sortis de l’inventaire des collections du réseau de Lecture Publique du Tampon aux écoles de la ville du Tampon



Le réseau de Lecture Publique doit procéder régulièrement au tri des collections (livres et autres documents) dans le but de proposer au public un service de qualité. La Commune souhaite faire un don d’un lot de livres aux écoles maternelles, primaires et élémentaires de la ville du Tampon. Cette coopération a pour objectif de favoriser l’accès à la lecture et à la culture pour les enfants scolarisés au Tampon, en leur permettant d’avoir des espaces de lecture dédiés et un panel d’ouvrages de différents genres : romans, albums, bandes dessinées et documentaires. Ces dons, sans valeur commerciale, représentent 300 livres sortis de l’inventaire des collections des médiathèques du Tampon donnés à chaque école.



Convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Commune du Tampon et le Département de la Réunion en vue de l’aménagement de mode doux le long de la RD3 entre le chemin François Hibon et le chemin Dassy au Tampon.



Le Département de La Réunion a entrepris des travaux de sécurisation de la Route Départementale n°3 dans le quartier de Bras de Pontho au Tampon. Un franchissement de la Ravine Galle est également prévu à moyen terme par le biais d’une passerelle sécurisée. La Commune du Tampon porte le projet à moyen et long terme consistant à l’aménagement d’une piste cyclable qui irait du Parc des Palmiers jusqu’au centre-ville, le long de la RD3. La Commune aménage actuellement l’extension du Parc des Palmiers, situé entre les chemins François Hibon et Dassy. La Commune s’est donc rapprochée du Département en vue de créer les aménagements piétons, cyclables et paysagers sur 450 mètres linéaires entre les deux chemins précités.



Création d’emplois permanents