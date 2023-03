A la Une . Les dossiers du rougail saucisses : Les Antillais crédités de l’origine de la recette

Certains mettent de la crème de la fraîche dans le rougail saucisses, d’autres mettent les Antilles dans l’océan Indien. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 14:45





Mais la grossière erreur n’est pas d’attribuer la paternité de la recette à nos cousins du 97, mais simplement de placer les Antilles dans l’océan Indien. À plusieurs reprises, elle parle d’une recette venue de l’océan Indien que nous partageons avec les Mauriciens et les Malgaches.



Une drôle d’erreur qui éclipse une recette qui reste relativement proche des standards locaux, loin des recettes "à petite touche personnelle" qui s’apparentent à un blasphème gastronomique.



Une recette qui peut donc être préparée par ceux qui n’ont pas été initiés à cet art ancestral.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur