Les donneurs universels particulièrement recherchés : Planning des collectes de sang du mardi 9 au samedi 23 mai

Mardi 09 mai 2023

📍 MAIRIE PETITE ILE ….....08h00 à 13h00



Mercredi 10 mai 2023

📍 MAIRIE LE TAMPON .......08h00 à 13h00



Jeudi 11mai 2023

📍 EDF LE PORT ZAC 2000...............09h00 à 13h00

📍 MAIRIE LE TAMPON ...................08h00 à 13h00



Vendredi 12 mai 2023

📍 STADE DE L’EST JEAN IVOULA.....................09h00 à 17h00



Samedi 13 mai 2023

📍 ECOLE ELEMENTAIRE CENTRALE RUE JULES AUBER ST DENIS ............09h00 à 15h00

En partenariat avec UNIR OI



Le groupe O-, LE groupe de l’urgence :



Les donneurs de groupe O rhésus négatif dits « donneurs universels » sont aujourd’hui particulièrement recherchés. Ils ont en effet des globules rouges qui peuvent être transfusés à tous les patients (sauf exception), quel que soit leur groupe sanguin.



Ce groupe, le seul à pouvoir se substituer aux autres, est ainsi plus largement utilisé par les établissements de santé en cas d’urgence vitale immédiate, lorsque le groupe sanguin du patient qui va être transfusé n’est pas connu.



Par ailleurs, les patients de groupe O ne peuvent être transfusés qu’avec des concentrés globulaires de leur propre groupe sanguin. Les réserves de poches de sang du groupe O- sont donc mécaniquement plus faibles



Nous invitons aujourd’hui les personnes qui savent qu’elles sont de groupe O- à prendre rendez-vous pour donner leur sang, même si elles n’étaient jusqu’alors pas donneuses. Le don de sang est un geste essentiel qui nous concerne tous et qui permet de sauver des vies.



INFOS PRATIQUES



Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)