Les donneurs de sang mis à l'honneur aujourd'hui à la Nordev

Une journée pour fêter les donneurs de sang. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l'Établissement français du sang (EFS), en collaboration avec le Rotary Club de Sainte-Marie et la Nordev, organise ce jeudi 14 juin une journée de collecte au Parc des expositions Auguste Legros à Saint-Denis. L'occasion de remercier pour cette 15e édition les donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la première fois.



Près de 1 000 collectes seront organisées aujourd'hui partout en France.



À La Réunion, où près de 600 personnes sont attendues, des animations diverses (Cours de Taï chi- Chi qong, Podologie, massage énergétique, ostéopathie, le clown Totof, stand de barbe à papa, massage crânien, soins énergisants) attendent petits et grands à la Nordev.



Pour le directeur de l'EFS à La Réunion, le Dr Hervé Renard, cette méga-collecte permettra de passer la période "difficile" de juillet-août.