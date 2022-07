A la Une . Les dockers rassemblés devant l'entrée du Grand Port Maritime

Les dockers soutenus par la Fédération CGTR Ports et Docks tiennent actuellement une assemblée générale devant les grilles du Port Est. Par NP - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 08:51

Alors qu’une nouvelle réunion est prévue ce mardi à la préfecture entre planteurs et usiniers dans le cadre des négociations de la nouvelle convention canne, les dockers se mobilisent.



Ce mardi, la Fédération CGTR Ports et Docks a appelé les personnels adhérents à une assemblée générale devant les grilles du Port Est. Un rassemblement qui ne crée pour le moment aucune difficulté de circulation.



Aucun prévis de grève n’a été déposé par le syndicat, affirme la communication du Grand Port maritime de La Réunion.