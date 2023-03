La grande Une Les dockers prévoient trois jours de "port mort "

​La Fédération CGTR Ports et Docks et l’Union Régionale des Syndicats de l’Ouest CGTR annoncent plusieurs jours de mobilisation contre la réforme des retraites cette semaine. Une première opération “Port mort” débute ce mardi. Par NP - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 06:07

L'activité du Port va être perturbée en raison d'un mouvement de grève annoncé pour trois jours à compter d'aujourd'hui.



La Fédération CGTR Ports et Docks et l’Union Régionale des Syndicats de l’Ouest CGTR ont annoncé l’arrêt de l’activité économique du Port Est ce mardi 14 mars, une opération "Port mort" contre la réforme des retraites. Les dockers et portuaires se sont donné rendez-vous dès 6h00 ce matin devant le Port Est pour dire non à la retraite à 64 ans. Il s’agit du début de trois jours de mobilisation.



Dès ce mercredi, la Fédération CGTR Ports et Docks et l’Union Régionale des Syndicats de l’Ouest CGTR se joindront au rassemblement sur l’Esplanade Paul Vergès de Saint-Denis à 9h00 avant de prendre part au cortège de manifestants qui se dirigeront vers la préfecture.



Adhérents, militants et sympathisants de la CGTR sont invités à se mobiliser massivement aux côtés des dockers et portuaires jeudi prochain également pour une seconde opération “port mort”.



Tout devrait rentrer dans l’ordre vendredi au Port : “tout va reprendre, “mais même si la réforme passe, nous, Fédération Ports et Docks, nous laissera pas tomber, nous va essaye négocier”, prévient Baïdir Guadet, secrétaire fédéral de la CGTR Ports et Docks.