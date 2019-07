Les directeurs des centres de loisirs se forment

Un séminaire de cinq jours se tenait à la salle du front de mer de Saint-Paul. Objectif : permettre aux directeurs et aux directrices des 26 centres de loisirs de la commune de bénéficier d’une formation. De façon à former à leur tour les équipes des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH).



Depuis le 17 juillet, des marmailles et des adolescents, âgés de 3 à 17 ans, bénéficient de ce dispositif sur l’ensemble du territoire saint-paulois. Les responsables de ces ALSH recevaient plusieurs informations communiquées sous forme de modules.



Restauration, transport, gestion des ressources humaines, logistique, achat… Une piqûre de rappel pour certains d’entre eux. Et une formation nécessaire pour les nouveaux encadrants.