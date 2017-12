Faits-divers Les deux suspects du cambriolage du Gamm Vert de St-Paul en détention provisoire





Le Saint-Paulois de 32 ans et le Saint-Pierrois de 29 ans avaient été placés en garde à vue dans les locaux de la Caserne Vérines après leur interpellation de mardi matin à leur domicile, par le GIGN.



Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir cambriolé Gamm Vert et une habitation en novembre.



Anthony R., habitant de Plateau Caillou, a été mis en examen pour vol, tentative de vol en bande organisée et association de malfaiteurs. L'homme n'aurait rien dit devant le juge d'instruction. Il encourt 15 ans pour l'accusation de vol en bande organisée. Il sera maintenu en détention provisoire en attendant la tenue du procès.



Le deuxième suspect, le plus jeune, habite Saint-Pierre. Jean-Ludovic F. a été mis en examen pour les trois mêmes motifs que son complice. Son avocat a révélé que son client a reconnu, devant le juge, les faits de vol dans le Gamm Vert de Cambaie ainsi que chez un particulier.



Mais cette bande organisée pourrait être à l’origine d’autres cambriolages et même braquages dans l’île. D'autres individus pourraient aussi être impliqués, d'où la discrétion de la justice au sujet des détails de l'affaire. Me Navarro, avocat de Jean-Ludovic F., précise à juste titre qu'il ne s'agit ici que du "début de l’enquête".



