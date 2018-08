Les deux premières salles de veillée mortuaire de la commune sont en chantier

Cet équipement à venir répond à une forte attente de la population saint-pauloise. Pour diverses raisons, souvent les familles, notamment celles résidant en habitation collective, n’ont pas les moyens, lorsque survient un décès, d’organiser une veillée mortuaire comme elles le voudraient.



L’engagement municipal de pallier ce problème se traduit par la construction de salles dédiées dont les deux premières sont donc en travaux. Quelques 35 mètres cubes de mortier ont été coulés ce jeudi.



Chacune des salles sera équipée d’un espace d’accueil, d’une salle de veillée, d’un espace de recueillement intérieur et d’une varangue pour le recueillement extérieur, sans oublier d’indispensable coin café. Le tout, sur une surface utile totale de près de 170 m2, incluant les sanitaires qui seront en espaces communs.



Le plus gros du chantier (exceptées quelques spécialités comme la charpente et la pose de menuiserie) qui devrait durer plusieurs mois, pour s’achever dans le courant du 1er semestre 2019, est assuré en régie communale par des agents compétents et motivés.