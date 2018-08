Les deux motions de censure présentées par l'opposition rejetées à l'Assemblée nationale

L'issue était plus que prévisible. En plein scandale de l'affaire Benalla, les deux motions de censure, une présentée par Les Républicains et l'autre par les trois groupes de gauche (France insoumise, Parti communiste et Parti socialiste), n'ont pas été adoptées hier par l'Assemblée nationale.Celle déposée par Les Républicains a recueilli 143 voix, contre 74 pour celle des députés de gauche, bien loin des 289 voix requises pour espérer faire tomber le gouvernement. Les députés PS n'ont pas voté la mention présentée par les élus LR, qui eux non plus n'ont pas donné leur voix à celle des parlementaires de gauche.Chez les élus LR, Le Figaro nous apprend "qu'à l'exception des députés Olivier Dassault et Nadia Ramassamy", 101 des 103 députés du groupe ont voté leur motion Invité à s'exprimer sur ces motions, le premier ministre Édouard Philippe a dénoncé une "instrumentalisation politique" de cette affaire afin dit-il pour "atteindre" Emmanuel Macron. Pour le locataire de Matignon, ces motions de censure ne sont rien de moins que des "motions de blocage".