A la Une . Les deux gagnants My Million de La Réunion se dévoilent

Les gagnants réunionnais du jeu My Million se sont présentés à la Française des Jeux. Découvrez le profil et les rêves des deux gagnants My Million du 25 septembre et 2 octobre 2020. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 à 07:32 | Lu 1887 fois





Le tirage My Million du 25 septembre 2020 a dévoilé le code gagnant suivant : GB 600 8763. Ce code gagnant a été tiré au sort après avoir été joué au Loto Wong, 12 rue Denis Amable à Saint-Louis.



Le tirage My Million du 2 octobre 2020 a dévoilé le code gagnant suivant : DO 142 6191. Ce code gagnant a été tiré au sort dans le point de vente Endeavour situé au 29 rue du Moulin le Piton, à Saint-Leu.



Les informations et le profil du gagnant de Saint-Louis



Ce fidèle joueur régulier à Loto et Euromillions vient de se voir remettre la coquette somme de 1 million d’euros grâce à son code My Million. « C'est enfin mon tour », confie-t-il à la Française des Jeux, encore très ému par ce gain. Sa première dépense sera l'achat d'un nouveau véhicule, puis la construction d'une maison sur un terrain dont il est déjà propriétaire.



Les informations et le profil du gagnant de Saint-Leu



« Je regarde les résultats de l’Euromillions, mais rarement le code My Million. J’ai été bien inspiré de donner mon reçu à vérifier, j'aurais pu passer à côté de la chance ! », affirme soulagé cet heureux gagnant régulier à l'Euromillions/My Million qui empoche la jolie somme de 1 million d’euros » !



« Il m'a fallu plusieurs jours pour réaliser ce qu'il m'arrivait », complète ce veinard qui a caché son précieux reçu de jeu dans plusieurs endroits « si bien rangé qu'à un moment donné je ne le retrouvais plus », raconte-t-il au service "grands gagnants" de la FDJ. « J’ai souvent dû compter pour finir les fins de mois, cette époque est révolue dorénavant ! », conclut ce néo millionnaire qui a des projets de voyage de rêve en tête. « Je n’attends plus que l'ouverture des frontières pour réserver mes billets et profiter du confort de la classe affaires ! ». Il entend également faire plaisir à ses enfants.



Découvrez la cartographie réalisée par Tirage-gagnant.com couvrant les 5 gagnants de cette année 2020 sur l'île de La Réunion :





