Les deux femmes des trafiquants restent en prison

Elles restent en détention provisoire. Sandra Welmant, épouse de Wilson Titus, et Faazilah Soucramanien, compagne de Yohan Isana, avaient demandé à être remises en liberté en attendant leur procès.



La chambre de l'instruction du parquet de Saint-Denis n'a pas suivi la plaidoirie de leurs avocats, rapportent le Quotidien et le Journal de l'Ile. Bien qu'ayant reconnu l'existence du trafic de drogue, toutes deux argumentaient sur le fait d'avoir subi la pression de leur conjoint pour fermer les yeux sur ce trafic.



Les femmes des deux trafiquants de drogue présumés Wilson Titus et Yohan Isana, avaient été mises en examen le mois dernier après le démantèlement d'un trafic de cocaïne et d'ecstasy.



Si le rôle de Sandra Welmant semble moins actif que celui de Faazilah Soucramanien, les deux femmes ont profité d'un train de vie disproportionné au regard, par exemple, des seuls 1600 euros d'allocations que déclarait la première. Les deux jeunes femmes restent en prison.