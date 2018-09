La grande Une Les deux candidats qualifiés pour le 2nd tour sont Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert (officieux) 28 19 14

Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert se qualifient pour le second tour de la législative de la 7ème circonscription de La Réunion.



Jean-Luc Poudroux sort premier du 1er tour en récoltant 6402 (28 %) des voix.



Le candidat de La Politique Autrement, Pierrick Robert, termine deuxième des votes avec 4030 (19 %) des suffrages exprimés.



Aurélien Centon arrive troisième avec 3582 (14 %) des voix.



Les deux hommes n'auront qu'une semaine d'ici le second tour pour convaincre les abstentionnistes mais aussi les candidats éliminés de leur apporter leur soutien.



Pierrick Robert conserve donc toutes les chances de succéder à son frère Thierry Robert, démis de ses fonctions à l'Assemblée nationale au mois de juillet dernier.



Quant à Jean-Luc Poudroux, sa victoire dimanche prochain signerait son grand retour en politique après l'annonce de son retrait de la vie politique en 2015, en tant que simple opposant municipal.

Perceval Gaillard % Ulrich Quinot % Michelle Lartin-Graja % Aurélien Centon 25,56 % Jean-Luc Poudroux 45,68 % Mathieu Hoarau % Emmanuel Séraphin % Pierrick Robert 28,76 % Gilles Leperlier % Jonathan Rivière % Fabien Dijoux % Jean-Pierre Marchau % Jean-François Nativel %

Résultats 1er Tour 7ème Circonscription 2018

