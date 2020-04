A la Une . Les derniers touristes français et néerlandais bloqués en Afrique du Sud feront une escale technique à La Réunion

5000 touristes français en voyage en Afrique du Sud sont rentrés en France avant la suspension des vols commerciaux en Afrique du Sud qui a pris effet le 27 mars dernier mais il reste encore quelques touristes étrangers et français dans différentes villes d’Afrique du Sud.



Les équipes de l’ambassade de France en Afrique du Sud et des consulats généraux de Johannesburg et Le Cap sont mobilisées chaque jour pour proposer des solutions, en dépit des fortes contraintes liées à la période de confinement en Afrique du Sud et à la fermeture des frontières dans beaucoup de pays du monde.



Ainsi, le gouvernement français, avec le gouvernement néerlandais et Air France-KLM, organisent des vols KLM qui permettront de ramener en France les derniers touristes présents en Afrique du Sud.



Ces vols prévus à partir du 8 avril devraient permettre aux derniers Français de passage dans ce pays de partir des villes du Cap ou de Johannesburg pour aller en France, avec deux escales techniques prévues : l'une à l'aéroport Roland Garros de La Réunion et la seconde à Amsterdam aux Pays-Bas.



Le prix du billet évoqué par KLM est de 900€ par passager. Il s'agit là évidemment de liaisons aériennes exceptionnelles pilotées directement par le ministère des Affaires étrangères qui organise, depuis la mi-mars, le rapatriement de tous les Français encore bloqués dans de nombreux pays.







