Les derniers de cordée dans la rue pour se faire entendre

La colère des « derniers de cordée » se fait de plus en plus entendre et de plus en plus fort. Tels que des mouvements séismiques d’un volcan prêt a explosé, que l'on peut même la mesurer lors d’un dernier sondage, paru en fin de semaine sur la côte de popularité du Président Macron et la politique du Gouvernement d’Edouard Philippe.



Ce sondage nous enseigne la mauvaise politique, soi-disant « d’exemplarité » engagée depuis plus d’un an par le gouvernement d’Edouard Philippe, à travers une dégringolade de la côte de popularité du Président Macron, grand défenseur des « premiers de cordée », qui passe à 29 % de satisfaits soit 71% de non satisfaits.



Bien sûr, ce Président a eu l’art de manier des belles paroles, très souvent « orgie de symboles venus des profondeurs du temps » voire paraphrasant même un côté religieux dans son discours, pour anesthésier le plus grand nombre de personnes souffrant de la pauvreté. Mais cela n’a pas duré longtemps heureusement. Dernièrement encore, le " Plan pauvreté " qu’on finance avec la solidarité des pauvres et " Plan Santé ", annoncé toujours à grand renfort de communication comme une véritable révolution, mais sans moyen, avec une psychiatrie oubliée et sous-dotée…etc.



Nous connaissons tous, que les mesures administrées à travers les diverses réformes sont très éloignées des attentes de la population et qui appauvrissent de plus en plus aussi bien les « milieux de cordée » que les « derniers de cordée ». Enfin, la goutte qui fait déborder le vase « Je traverse la rue et je vous trouve un emploi » parole du Président Macron, admonestant un jeune horticulteur recherchant un emploi lors de la journée du patrimoine, a fait que réveiller le " monde d’en bas" face autant de mépris et d'arrogance.



Devant cette l’intransigeance gouvernementale, toujours droite dans ses bottes dans sa politique d’austérité et de " casse sociale ", l’intersyndicale Nationale appelle à une journée de grève et de mobilisation le mardi 9 octobre. Sûrement cet appel sera relayé localement par plusieurs de nos centrales syndicales.



Quoiqu’il en soit, c’est une belle manière d’envoyer un message fort d’opposition à la politique d’Emmanuel Macron et du Gouvernement d’Edouard Philippe, pour dire tous ensemble, un grand NON à la politique du Président Macron et du Gouvernement, le mardi 9 octobre.