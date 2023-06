Les dernières candidates de Miss Réunion connues

Christophe Bégert a fini son tour de l'île en voiture électrique. L'animateur phare d'Antenne Réunion a été chargé d'annoncer en personne aux participantes du pré-casting leur sélection pour l'élection de Miss Réunion. Les prétendantes au titre du concours de beauté majeur de l'île ont découvert devant les caméras qu'elles allaient rejoindre l'aventure.Antenne Réunion a choisi de révéler les candidates à la 30e édition de Miss Réunion sur l'espace de quatre jours avec trois visages dévoilés chaque soir. Perrine Vilpont (n°4), Naomie Otal (n°5) et Mélanie Odules (n°12) a été le premier trio à passer à l'antenne. Caroline Bellune (n°10), Sarah Alphy (n°1) et Léa Gerbandier (n°6) ont été présentées mardi soir. Et Nawel Pain (n°11), Amélie Gigan (n°3) et Maeva Chan-Wing-Yen (n°9) sont passées pour la première fois à l'écran mercredi.Victoria Asli-Corre (n°7), âgée de 19 ans, mesurant 1,73.5m et originaire de Saint-PierreThaïs Pausé (n°8), âgée de 20 ans, mesurant 1,71m et originaire de Saint-DenisSophie Filain (n°2), âgée de 19 ans, mesurant 1,74.5m et originaire de Saint-PierreOn notera parmi les prétendantes dévoilées aujourd'hui la présence de Thaïs Pausé, élue Miss Earth Réunion 2022.Les douze candidates de Miss Réunion rencontreront la presse ce vendredi avant de débuter un été de défilé, de voyage (en Afrique du Sud) et de préparation à la soirée télévisée la plus commentée sur le Twitter local.