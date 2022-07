A la Une .. Les députés votent la suppression de la redevance audiovisuelle

​La redevance qui finance l’audiovisuel public aura vécu. Les députés ont voté sa suppression ce samedi dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative 2022 du budget de l’Etat. Par LG - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 14:45

Une première étape parlementaire a été franchie ce samedi à l’Assemblée nationale. Les députés ont voté la suppression de la redevance audiovisuelle en première lecture. Ce vote a été obtenu grâce à 170 voix « pour » alors que 57 députés - principalement de gauche - s’y sont opposés. La navette parlementaire continue.



Le vote de cette disposition s’inscrit dans le train de mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français voulu par le gouvernement. Le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a qualifié la redevance actuelle "d'outil obsolète" mais a tenté de rassurer le camp des opposants en exprimant dans le même temps son attachement à "un audiovisuel public fort".



La disparition de cette imposition communément appelée « redevance télé » sera financée par "une fraction" de la TVA pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros. Ce levier fiscal a été adopté par l’intermédiaire d’amendements déposés par la majorité présidentielle et le groupe de droite Les Républicains.



De leur côté, les partis politiques La France Insoumise et Rassemblement national ont une lecture diamétralement opposée sur la question de la suppression de cette redevance. Il s’agit d’une "catastrophe" pour les premiers et d’une mesure qui ne va pas assez loin pour le second, allant jusqu'à réclamer la privatisation des chaînes publiques.

🔴 Donc la fin de la redevance audiovisuelle, idée d’Eric Zemmour, vient d’être votée par LREM/LR/RN.



Une catastrophe pour l’indépendance, le pluralisme et la pérennité du service public audiovisuel ! #DirectAN — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 23, 2022

J'ai défendu lors de l'élection présidentielle la suppression de la redevance audiovisuelle mais ce que propose le gouvernement est incohérent. Il faut aller plus loin en privatisant l'audiovisuel public, sauf quelques exceptions comme Arte ou ce qui concerne l'Outre-Mer. pic.twitter.com/Ix6ek6wGag — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 23, 2022