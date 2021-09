A la Une . Les députés votent la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer

Le texte a été examiné en première lecture en urgence hier soir au Palais Bourbon. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 8 Septembre 2021 à 07:07





Selon le rapporteur Jean-Pierre Pont (LREM), elle est "justifiée" par "la nécessité d'y maintenir un instrument de réponse rapide et réactive face à un virus imprévisible", relate la presse nationale.



Des "mesures indispensables pour sauver des vies", "adaptées à chaque territoire", a fait valoir le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, pour des "territoires fragiles par leur éloignement et l’insuffisance de leur couverture vaccinale", a-t-il encore déclaré.



Si les groupes de la majorité mais aussi de l'opposition à droite comme à gauche ont soutenu largement cette prolongation, la France insoumise (LFI) s'y est opposée. Pour le député Jean-Hugues Ratenon, le gouvernement a "le devoir de tout faire afin de planifier de réelles alternatives au confinement et d'investir massivement dans les infrastructures sanitaires au sens large".



Jeudi matin, le projet de loi sera présenté devant le Sénat. Sur les 140 votants, 90 votes "pour", 13 "contre" et une abstention. Les députés ont donné mardi soir leur feu vert à une prolongation jusqu’au 15 novembre de l’état d’urgence sanitaire à La Réunion mais aussi en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et en Polynésie française. Cette extension permet d’instaurer ou maintenir des mesures de couvre-feu et de confinement. Selon le rapporteur Jean-Pierre Pont (LREM), elle est "justifiée" par "la nécessité d'y maintenir un instrument de réponse rapide et réactive face à un virus imprévisible", relate la presse nationale.Des "mesures indispensables pour sauver des vies", "adaptées à chaque territoire", a fait valoir le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, pour des "territoires fragiles par leur éloignement et l’insuffisance de leur couverture vaccinale", a-t-il encore déclaré.Si les groupes de la majorité mais aussi de l'opposition à droite comme à gauche ont soutenu largement cette prolongation, la France insoumise (LFI) s'y est opposée. Pour le député Jean-Hugues Ratenon, le gouvernement a "le devoir de tout faire afin de planifier de réelles alternatives au confinement et d'investir massivement dans les infrastructures sanitaires au sens large".Jeudi matin, le projet de loi sera présenté devant le Sénat.