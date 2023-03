A la Une .. Les députés votent en faveur de la vidéosurveillance par caméras et drones intelligents

Les députés ont voté ce jeudi l’article 7 du projet de loi autorisant l’expérimentation du traitement par des algorithmes des images captées par des caméras ou des drones au terme de longues discussions (59 voix pour, 14 voix contre). Les élus de gauche, opposants au projet, ont justifié leurs réticences par l’insuffisance des mesures d’encadrement mises en avant. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 18:01

La France prévoit d'expérimenter la vidéosurveillance intelligente dans le cadre du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024.



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué 28 garanties pour cette expérimentation, qui concernera les manifestations sportives, récréatives et culturelles exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. L'expérimentation pourrait débuter dès la promulgation de la loi et s'étendre jusqu'en décembre 2024.



Cependant, des élus de gauche ont exprimé leurs préoccupations quant au respect de la vie privée. De plus, une quarantaine d'eurodéputés ont écrit à leurs homologues français pour leur demander de s'opposer à cette mesure, car ils estiment qu'elle pourrait entrer en conflit avec la future loi européenne sur l'intelligence artificielle. Néanmoins, Philippe Latombe (MoDem) a réfuté cet argument, indiquant que le vote du Parlement européen n'aurait probablement lieu qu'à la fin de 2023 et que le texte n'entrerait en application qu'à partir de 2025. Le vote solennel des députés sur l'ensemble du projet de loi doit avoir lieu le 28 mars.



