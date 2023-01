Mayotte Les députés poussent pour l’intégration de Mayotte dans la COI

Exclue depuis sa création il y a près de 40 ans, Mayotte espère enfin rejoindre la COI (Commission de l’océan Indien), qui regroupe les pays francophones de la zone. Les parlementaires de l’île aux parfums veulent profiter de l’élargissement des missions de cette instance pour postuler pour de bon, sur fond de conflit diplomatique larvé entre la France et les Comores. Par La rédaction - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 15:03

Mayotte va-t-elle enfin rejoindre le club de la COI (Commission de l’océan Indien) ? C’est ce qu'espèrent les députés mahorais qui ont réussi à faire annuler la révision de l’accord de la COI le 25 janvier dernier.



En effet, le quai d’Orsay a finalement suivi la recommandation de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée. Cette dernière avait demandé des explications sur la position française sur l’exclusion de fait des Mahorais des programmes de coopération de la zone. Car il y a potentiellement à la clef des financements et des projets de développement qui échappent à Mayotte depuis des décennies.



L’élargissement du champ d’action de cette commission, qui passe désormais à quatorze, balaye un large éventail. Sécurité maritime et coopération scientifique ou agricole, ou encore l’Etat de droit, les parlementaires mahorais veulent rattacher l’île à la zone.



Il semble surtout que les autorités françaises font tout pour ne pas froisser Moroni, laissant dans l’incertitude les Mahorais. Le ministère des affaires étrangères n’a pas encore fait savoir sa position, mais le message semble avoir été passé.