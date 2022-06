La grande Une Les députés font leur bilan : Jean-Hugues Ratenon (5e circonscription)

L'heure est au bilan pour les députés sortants. À cette occasion, nous leur avons proposé de faire un point sur leurs années passées sur les bancs de l'Assemblée nationale en mettant en avant trois thématiques qui leur tenaient à cœur. Qu'ont-ils voté et pourquoi ? Quelles ont été les retombées de leurs actions ? Place aujourd'hui au bilan du député sortant de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon. Par SI - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 15:33

"Je vous remercie de m’offrir cet espace pour exposer mon travail aux habitants de la 5ème circonscription mais d’une façon plus globale à tous les Réunionnais, parce qu’un député de la République n’est pas seulement un député d’un morceau de territoire mais bien de tout le territoire national puisque ses propositions, si elles sont adoptées, vont être appliquées à toute la France.

Je suis déjà fier d’avoir transformé cette vision de notre champ de compétence.

Député de la transparence



"Tout ce que je fais tant à l’Assemblée Nationale qu’à la Réunion est connu de tous, tout est public et publié quasiment instantanément sur les réseaux sociaux et ma page.



Non seulement cela, les médias ont toujours été destinataires de mes communiqués et tribunes libres sur tous les sujets d’actualité. Certains me confient même sur le ton de la plaisanterie qu’ils en sont saturés ; mais je ne leur en veux pas.



Je n’ai rien à cacher. J’ai un mandat du Peuple et je suis leur porte-parole à l’Assemblée Nationale. Il n’y a pas de petits sujets. Il y a les vraies préoccupations des Réunionnais en prise aux difficultés de la vie de tous les jours. Là aussi, j’ai cassé les codes : je suis un député accessible ; à l’écoute ; à l’action dans quelques domaines que ce soit. Si l’on veut réconcilier la population avec la politique, c’est à mon avis la méthode. Arrêter de jouer au ping-pong avec la population ; renvoyant à chaque problème des citoyens sur un autre interlocuteur.



Notre mission, notre mandat : c’est d’être le facilitateur entre le citoyen et le millefeuilles administratif de notre pays. Je suis le soldat du Peuple face au système des riches et ça je le resterai car je sais d’où je viens et je suis très sensible à la détresse et à la souffrance des gens à tous les niveaux.



Il n’y a pas d’élus supérieurs aux autres. Il y a des élus, représentants du Peuple à tous les échelons qui doivent uniquement œuvrer pour le bien être de la population."

Député de la proximité



"Les problèmes de la vie quotidienne des Réunionnais et des ultramarins sont restés ma préoccupation. Quelques exemples :



• Pas plus tard qu’en janvier de cette année : notre proposition de groupe LFI de rajouter l’endométriose sur la liste des maladies ALD (affection longue durée) a été adoptée à l’unanimité.



• En novembre 2020 : mon amendement pour la continuité territoriale obsèques a été adoptée. Un grand soulagement pour de nombreuses familles qui doivent voyager non seulement de l’hexagone vers un DOM mais aussi de DOM vers DOM en cas de décès ou de fin de vie d’un proche.



• En 2018 : lors du mouvement des Gilets jaunes : j’ai été le seul député réunionnais à sillonner toute La Réunion à la rencontre des manifestants. De l’écoute à l’action : j’ai porté leurs revendications dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale en brandissant symboliquement un gilet jaune, provoquant une suspension de séance. La question du pouvoir d’achat était au cœur de cette lutte et reste toujours d’actualité face aux multiples attaques de la politique de Macron et de ses amis qui le soutiennent ici à la Réunion.



• Nombre de Réunionnais et de collectivités se trouvent bloqués dans leurs projets du fait d’un traitement différent entre la métropole et La Réunion pour la délivrance d’un permis de construire. Si en métropole l’avis du CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) est simple et donc consultatif, ici elle est conforme c'est-à-dire incontournable et prééminente bloquant ainsi toutes initiatives. Les élus se retrouvent verrouillés et dépossédés de leurs pouvoirs. Inadmissible. Ce combat je l’ai lancé en 2020 en commission, en question orale, en amendements dans différents textes mais Paris i écoute pas nous.

Je suis heureux toutefois que cette question soit devenue un des thèmes majeurs de cette campagne des législatives où tous les candidats se prononcent pour sa réforme.



• 12 juin 2018 : question orale sans débat dans l’hémicycle. Je propose une recentralisation du RSA sur sollicitation du Président du Conseil Départemental face aux difficultés financières de la Collectivité.

Réponse de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances : « c’est en cours de négociations entre le gouvernement et l’Assemblée des Départements de France ».

28 décembre 2019 : le décret 2019-1485 acte la recentralisation du RSA à la Réunion à compter du 01 janvier 2020 conformément à l’article 77 de la loi de finance de 2020.



• La titularisation des employés communaux : la fonction publique territoriale à La Réunion connait une précarité record. Alors que les titulaires dans la FPT sont par exemple en Guadeloupe de 84% et 55% en Martinique ; ils ne sont que 25% à la Réunion.

De longues, très longues carrières au service de la population et aucune reconnaissance et aucune stabilité d’emploi.

En octobre 2019, j’ai déposé une proposition de loi visant à la titularisation des agents de la Fonction Publique Territoriale à la Réunion en s’appuyant sur la « loi Sauvadet ».



• L’accès à l’eau potable, sa qualité et ses effets sur la santé en Outre-mer. Alors que le droit d’accéder à l’eau potable est un droit reconnu dans de nombreux pays et par les organisations internationales ; il reste particulièrement préoccupant dans les Outre-mer et à la Réunion.

Ainsi, dans une proposition de résolution en décembre 2018, nous demandons la création d’une commission d’enquête afin examiner les conditions de collecte, d’assainissement, de distribution et de facturation de l’eau potable.



• L’accès à l’électricité : c’est en rencontrant des citoyens de toute la Réunion à mon bureau parlementaire qui me faisaient part de leurs difficultés à payer leurs factures et de la menace de coupure totale d’électricité, que j’ai rencontré au début de cette année le directeur d’EDF Réunion qui m’ informé qu’il n’y aura plus de coupure de « courant » en cas d’impayés.

Cela fait écho à notre proposition de loi, déposée par Jean Luc Mélenchon, en novembre 2021 visant à abolir les coupures et garantir un droit inconditionnel d’accès à l’énergie.



• Plus de moyens pour la santé : combien d’interventions, de questions au Gouvernement sur ce thème majeur. Tant pour la lutte contre la dengue, le chikungunya, la leptospirose, la maladie de lyme, ect… ; pour lesquels je réclamais plus de moyens humains et financiers.



Combien de fois j’ai interpellé le gouvernement sur le coefficient géographique bloqué depuis des années à la Réunion engendrant de grosses difficultés pour nos hôpitaux. Notre dotation est de 96 euros/hab contre 103 euros en Martinique ; 133 euros en Guadeloupe et Ile de France ; 125 euros en Corse et 177 euros en Guyane.



Ziska kel hèr cette injustice ?



Autre sujet d’importance : l’alcool chez les jeunes. En juillet 2019, j’ai déposé une proposition de loi visant à interdire la publicité pour l’alcool et notamment aux abords des établissements scolaires.



Les personnes âgées : à maintes reprises, là aussi, j’ai interpellé le gouvernement sur les conditions d’hébergement de nos gramounes dans les EHPAD et j’ai également dénoncé les « pensions marron » ; des personnels soignants dévoués mais épuisés ; manque cruel de financement pour la construction de nouvelles structures. A toutes ces questions majeures : ce gouvernement et ses amis députés ont fait la sourde oreille.



• L’emploi : mes multiples interventions pour le maintien et ou l’augmentation du nombre de contrats aidés qui assurent une véritable mission de service public dans de nombreux secteurs ;



Ma demande d’élargir les expérimentations du dispositif TZCLD (territoire zéro chômeur longue durée), en partie entendu.



Je pourrais ainsi continuer des pages et des pages. Comment ne pas évoquer aussi la souffrance de celles et ceux qui sont obligés d’aller travailler en métropole détruisant ainsi les liens familiaux ; brisant des couples ; entrainant des drames psychologiques des parents mais aussi des enfants.



En de nombreuses reprises, je suis intervenu pour l’application des CIMM (centre des intérêts matériels et moraux) permettant le retour à de très nombreux Réunionnais à la Réunion puisque des postes existent (éducation, surveillant pénitentiaire, policiers, gardien de la paix, etc…). D’ailleurs, en décembre 2019, lors d’un point presse en compagnie de Patrick Lebreton, ancien député et maire de Saint-Joseph, j’ai proposé d’appliquer les propositions contenues dans son rapport sur la régionalisation de l’emploi en Outre-mer remis au Ministre des Outre-mer de l’époque, M. Victorin Lurel en décembre 2013.



Je pourrais continuer ainsi en vous parlant également de mon combat contre l’utilisation du glyphosate ; de la lutte contre les monopoles ; de mon implication dans les différentes luttes des travailleurs pour plus de pouvoir d’achat ; de mon rapport d’information déposé en compagnie de Hubert Julien Laferrière sur les débats institutionnels dans les Outre Mer et notamment la suppression de l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution, dit l’amendement Virapoullé ; un véritable verrou pour notre développement".

Un député humain



"Ces 5 dernières années, j'ai été confronté à tellement de cas de détresse et de souffrance. n problème de factures d’eau, d’électricité, de loyer : je suis intervenu pour trouver des solutions, qui ont pour la plupart abouti.



De celui qui dormait dans une voiture à Bras Panon à celui qui faisait une grève de la faim pour que l’on lui reconnaisse ses droits ; ou encore celui qui souhaitait un logement digne ; un autre un plan d’apurement de ses dettes, j’ai toujours répondu présent.



Même si quelques fois il fallait des actions plus fortes pour faire respecter les Réunionnais, comme l’affaire des offres d’emplois pour venir travailler sous le soleil et les cocotiers avec de nombreux avantages ; ou encore l’affaire des paillotes de l’Ermitage où il fallait faire respecter la loi sur l’occupation du domaine public qui a dérapé sur des propos racistes fort heureusement condamnés par la justice ; également les propos outranciers et racistes de Brigitte Bardot qui ont soulevé l’indignation générale et dont le dossier est toujours devant la justice.



Faire respecter la mémoire des Réunionnais.



Mon combat avec les associations pour que l’ancienne prison de la rue Juliette Dodu ne soit pas transformée en boite de nuit, restaurant et logements ; alors que des figures de la lutte contre l’esclavage y ont été incarcérées. Ça a d’ailleurs fait l’objet d’une question au gouvernement en décembre 2021 qui a été chaleureusement applaudi sur tous les bancs des députés et obtenue une réponse qui annonçait un sort positif à la préservation de ce lieu de mémoire.



Indissociable avec la commémoration du 20 décembre, fête de la liberté ou fête kaf. En mai 2018, j’ai déposé une proposition de loi pour réclamer un jour férié sur tout le territoire national commémorant ce jour de l’abolition de l’esclavage.



Un mandat enfin pour faire respecter la dignité des Réunionnais. Même pauvre, misère, nou lé digne. Personne ne peut nous insulter. Agnès Buzyn, ministre de la santé et des solidarités de l’époque, l’a appris en septembre 2018 où lors de l’examen du plan pauvreté du Gouvernement pour lequel je m’étais fermement opposé, elle a eu des propos insultant vis-à-vis de moi-même ainsi que ceux qui souffrent de la pauvreté. Devant le tollé général, elle a dû s’excuser et reçu à ma demande à son ministère une association et une famille confronté à la pauvreté. C’était en octobre 2018.



Voilà en quelques lignes mon bilan rapidement que je continue à présenter aux électeurs de la 5e circonscription dans les nombreuses réunions de quartiers. Voilà ce qu’a fait le député Jean Hugues RATENON, le député "la cour" comme beaucoup m’appellent. Le député que zot la fé et que zot va refé certainement.



Merci."