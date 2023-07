Communiqué Les députés Ratenon et Gaillard demandent un contrôle du prix des fournitures scolaires

Les députés Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard montent au créneau au sujet du prix des fournitures scolaires à l'approche de la rentrée. Publié le Vendredi 21 Juillet 2023

Madame la Première Ministre, Considérant la hausse annoncée et constatée des prix des fournitures scolaires par plusieurs sources, nous vous interpellons sur ce sujet particulièrement sensible. Nombreux médias nationaux et locaux s’accordent à dire qu’une hausse de 10 % en moyenne a été observée depuis un an sur des effets tels que la papeterie, les stylos, calculatrices…



Les foyers réunionnais seront les premières victimes de cette augmentation des prix des effets scolaires.



L’année dernière déjà notre île connaissait une hausse déjà importante qui a fortement impacté le budget des familles. Concrètement, le cahier A4 passait de 1,50 € en 2021 à 2,50 € en 2022. La rame de papier blanc passait de 2,59 € à près de 5 €. Le paquet de 27 stylos quant à lui passait de 2,79 € à 3,99 €.



Effectivement, les Réunionnaises et les Réunionnais sont déjà victimes d’une cherté de la vie sans égale, à cela s’ajoute une inflation grandissante depuis ces dernières années et un taux de chômage battant des records. Par conséquent, une nouvelle augmentation des prix des fournitures scolaires, deviendrait difficilement supportable pour notre population.



Il devient urgent d’agir pour permettre aux familles réunionnaises de ne pas sacrifier la scolarité de leurs enfants par manque de moyens.



Il conviendrait alors de donner les moyens techniques et opérationnels au Préfet de la Réunion ainsi qu’à l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus Outre-mer (OPMR) pour encadrer, bloquer et contrôler au mieux les prix sur notre territoire. Nous limiterons alors les effets de spéculations sur notre île.



De plus, afin de pallier cette inflation sur les fournitures scolaires, nous vous demandons également une revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire. Les familles bénéficiaires regagneront alors un second souffle.



Madame la Ministre, dans la gestion de ce type de dossier sensible, où il est question de pouvoir d’achat, mais également d’éducation, des mesures d’urgence doivent être envisagées.



Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, afin de rassurer des milliers de familles réunionnaises, nous vous prions de croire, Madame la Première Ministre, en l’expression de notre très haute considération.