Les députés NUPES dressent le bilan : "Nous avons le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés"

Les députés NUPES de La Réunion dressent le bilan des six premiers mois de mandat. "Nous avons le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés, voire même pire, d’avoir parfois été méprisés", expriment-ils. Par N.P - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 15:03

Le communiqué :



Cette rentrée parlementaire est l’occasion pour nous de faire le bilan des six premiers mois de mandat. Six mois durant lesquels les députés réunionnais que nous sommes constatons que le « réflexe outre-mer » n’est pas suffisamment présent dans l’élaboration de la Loi.



Alors que nos territoires constituent une richesse incroyable pour la France, nous subissons un sous-investissement chronique, qui se traduit par un taux de pauvreté bien plus élevé qu’en hexagone. Cette pauvreté a d’importantes conséquences en matière de santé, d’éducation, de justice sociale, d’économie, etc.



Nous avons tenté pendant six mois de faire entendre ces réalités au gouvernement et à l’ensemble des députés de la nation. Et malgré l’adoption de 52 amendements depuis le début de cette mandature, nous avons le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés, voire même pire, d’avoir parfois été méprisés. En démontrent l’Oudinot de la vie chère où les parlementaires n’ont pas été consultés et l’usage intempestif des 49.3 pendant l’examen du budget.



Ce sentiment est partagé par la majorité des députés ultramarins.



Fort de ce constat, les parlementaires de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Polynésie, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis et Futuna ont choisi d’effectuer leur rentrée parlementaire à Cayenne. Cette rencontre, dans l’un des départements les plus oubliés de la République, constitue une forte action politique. La Guyane, plus grand département de France, dont les richesses apportent au rayonnement mondial de notre pays, est aussi le département le plus pauvre après Mayotte.



Lors de nos séances de travail nous aborderons notamment les thèmes suivants :

· La vie dans les Outre-Mer : une cherté systémique,

· La coopération régionale (économique, culturelle, sportive) insuffisamment exploitée,

· L’immigration : regards croisés,

· L’organisation des systèmes de santé en Outre-Mer,

· Le renouveau de la démocratie parlementaire.



De par cette action forte, nous souhaitons faire converger les regards vers l’Outre-mer et lancer un appel au gouvernement afin d’établir un véritable dialogue et un projet ambitieux pour nos territoires. Nous unissons nos voix pour dénoncer une situation que nous ne pouvons plus tolérer. Nous unissons nos forces pour provoquer le changement.





Jean Hugues RATENON

Karine LEBON

Emeline K/BIDI

Frédéric MAILLOT

Philippe NAILLET

Perceval GAILLARD



Député.e.s NUPES de La Réunion





NB : Perceval GAILLARD, pour des raisons personnelles, ne sera pas présent mais sera représenté par Jean Hugues RATENON et sa directrice de Cabinet Madame Dominique BESSON.

Philippe NAILLET, pris par d’autres engagements, exprime toute sa solidarité à la démarche.

Ils seront présents lors de la prochaine rencontre prévue mi-2023.