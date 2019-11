Les dépenses de l'Elysée augmentent sous l'ère Macron

L’Obs a épluché les dépenses de l'Elysée. Depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, les charges ont augmenté. Une progression de 7 % en 2018 et alors que son prédécesseur, François Hollande, avait laissé des réserves, le président Macron a creusé un trou de 5,7 millions d’euros dans les caisses. Pour 2019, les comptes sont également dans le rouge, 2,5 millions d’euros de perte relevés.



Si Emmanuel Macron a voulu afficher une certaine transparence et communiquer sur les 5 403 euros prélevés sur ses fonds personnels pour rembourser des déplacements privés, les factures ont pour autant cessé de s'empiler sous son ère à commencer par le parc automobile. L’année dernière, 89 669 euros supplémentaires ont été dépensés pour l’achat de nouvelles voitures, des Peugeot 308 certes au lieu de 508. Reste que le nombre de véhicules passe de 64 à 82 de Hollande à Macron.



Les frais de bouche sont également en progression de 500 000 euros à l’Elysée. L’Obs pointe plus particulièrement un repas de 2 000 élus locaux , en pleine crise des Gilets jaunes.



Coté travaux et entretien: 680.000 euros de frais de ménage pour faire briller le palais de 13 27 m2 ou encore 300 000 euros pour une nouvelle moquette rouge et or achetée dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes d'un montant total de 500 000 euros…



En faisant appel à une société de conseils pour un montant de 259 773 euros en 2018, les frais de personnels augmentent également.



"Nous travaillons plus, nous voyageons plus, nous recevons plus, et surtout nous investissons pour l’avenir en sollicitant nos fonds propres", a rétorqué le nouveau directeur de la communication, Joseph Zimet, interrogé par le média.



L'hebdomadaire note ainsi que l'actuel président français dépenserait bien plus que son prédécesseur François Hollande et presque autant que Nicolas Sarkozy.