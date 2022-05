A la Une . Les dépassements de vitesse inférieurs à 5 km/h pourraient ne plus faire perdre de points

Le ministère de' l'Intérieur réfléchit actuellement à l'abandon des retraits de points pour les "petits excès de vitesse" compris dans une fourchette de 5 km/h au dessus de la vitesse autorisée. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 18:16

"On va beaucoup moins taper sur les petits excès de vitesse", a indiqué à l'AFP une source au ministère de l'Intérieur. "L'idée, c'est que vous ne perdiez plus un point si vous êtes à 5 km/h au-dessus" de la vitesse autorisée, a ajouté le ministère, précisant que les amendes sanctionnant ces infractions seraient par contre conservées.

Cette possibilité est vivement critiquée par la Prévention routière et la Ligue contre la violence routière qui estiment que créer une "élasticité au seuil" peut être pris "comme une invitation à rouler plus vite, au moment où les chiffres de la sécurité routière repartent à la hausse".

A l'inverse, cette réflexion "va dans le bon sens" selon Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.



