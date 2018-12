La grande Une Les demandeurs d'asile sri-lankais devant le juge des libertés Ils sont 62, dont des femmes et des enfants, arrivés sur notre île vendredi, du Sri-Lanka. Tous ont demandé l'asile à la France, affirmant être victimes de persécutions dans leur pays.





Les Sri-Lankais sont arrivés ce matin tôt, à bord d'un bus, ils passeront un à un devant un juge, qui décidera ou non de prolonger leur placement en zone d'attente. Il est fort probable que le délai soit prolongé, il peut l'être à deux reprises, pour une durée de 8 jours.



En effet, l'Ofpra doit instruire les dossiers de demande d'asile, C'est un dispositif exceptionnel que le tribunal a dû mettre en place aujourd'hui, afin que les 62 Sri-Lankais rencontrent un des deux juges des libertés et de la détention réquisitionnés pour les entendre. Deux salles d'audience ont été mises à disposition pour que le sort de chacun des demandeurs d'asile soit décidé. À l'issue des échanges, une plaidoirie commune sera réalisée, sauf pour les cas particuliers.Les Sri-Lankais sont arrivés ce matin tôt, à bord d'un bus, ils passeront un à un devant un juge, qui décidera ou non de prolonger leur placement en zone d'attente. Il est fort probable que le délai soit prolongé, il peut l'être à deux reprises, pour une durée de 8 jours.En effet, l'Ofpra doit instruire les dossiers de demande d'asile, difficilement établis par les avocats des Sri-Lankais . Tant que l'Ofpra ne s'est pas prononcé sur la conformité des demandes, les demandeurs d'asile ne peuvent être mis en liberté, l'administration leur ayant opposé un refus d'entrer sur le territoire français, ils seraient alors en situation irrégulière. N.P Lu 581 fois