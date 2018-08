Les demandes de bons de continuité territoriale explosent, 6 millions d'euros supplémentaires mobilisés

Les 34 millions d'euros de budget pour la continuité territoriale ont pratiquement déjà été consommés. En six mois, la collectivité a enregistré presque autant de demandes que sur toute l'année 2017.



Les élus de la Région se penchent ce mardi, en commission permanente, sur les ajustements des modalités du dispositif et la mise en place d'une enveloppe supplémentaire de 6 millions d'euros. Les Réunionnais sont donc de plus en plus nombreux à effectuer des demandes de bons. Une aide sans laquelle certains ne pourraient pas voyager. 118 744 demandes ont été effectuées à la mi-2018, en comptabilisant les demandes dans le sens Réunion-Hexagone et Hexagone-Réunion, indiquait le Quotidien dans ses colonnes ce mardi.



"Des budgets que nous sommes parfaitement capables d'absorber et de maîtriser"



Alors que le contexte oblige la collectivité à faire des économies, Didier Robert se veut optimiste. "Nous avons ce matin validé 6 millions d'euros supplémentaires", a indiqué le président de la Région Réunion. "L'enveloppe globale jusqu'à la fin de l'année devrait osciller entre 40 et 45 millions d'euros". "C'est un effort important", a souligné Didier Robert.



Et d'ajouter : "Nous arrivons chaque année à dégager en excédent budgétaire entre 120 et 130 millions d'euros. Lorsqu'il y a des dépenses supplémentaires, ce sont des budgets que nous sommes parfaitement capables d'absorber et de maîtriser".