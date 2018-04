Les dégâts de la houle : Les restaurants de l’Ermitage ne pourront pas reconstruire

La commune de Saint-Paul a publié un arrêté à l’encontre des restaurants de plage "Cocobeach", "la Bobine" et le "K’Banon" ordonnant la mise en sécurité des lieux endommagés par la houle de la nuit du 18 au 19 avril. Ils devront s’assurer "qu’aucun élément de construction ayant subi des dégradations puisse à nouveau faire l’objet d’un déplacement à l’occasion d’un nouvel épisode de houle. Les parties de l’établissement dégradées devront être formellement interdites au public".



Mettre en sécurité oui, reconstruire, non. La mairie rappelle la décision du juge des référés en date de 16 mars 2018 de suspendre les Autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime, et donc qu’aucune reconstruction ne saurait être autorisée et donc réalisée.



Le passage de la tempête Fakir ne risque pas d'améliorer les choses.