Animaux Les découvertes horribles s'enchaînent pour les bénévoles de la protection animale Il était nourri depuis des semaines en attente d'une solution fiable d'accueil. Il a été retrouvé atteint d'une balle vendredi dernier.

Un espoir de sauvetage puis la douche froide. Une âme charitable n'a eu que ses yeux pour pleurer vendredi dernier, au moment de découvrir un chien dont elle avait pris la charge bien malgré elle. Sensible à la cause des animaux sans maître qui n'ont rien à manger, rien à boire, elle passait régulièrement donner l'essentiel à ce chien, du côté de la zone industrielle Ecoparc de la ville du Port.



"Il n'était pas agressif", annonce d'emblée, Angélique, une autre bénévole positionnée pour un sauvetage vers la métropole. Vendredi dernier, elles le découvrent mort, avec une blessure sur le flanc qui fait penser à l'impact d'une balle. Le chien était "fixé" comme disent les bénévoles de la protection animale, c'est-à-dire qu'il restait sur un lieu déterminé comme pour mieux attendre d'improbables retrouvailles avec ses maîtres.



Mais le temps et surtout le manque cruel de famille d'accueil a de nouveau joué contre la chaîne de l'espoir qui s'était formée. Cela faisait "depuis le début du mois d'octobre qu'il avait été signalé sur les réseaux sociaux, on attendait de voir s'il était pucé, et donc savoir s'il pouvait appartenir à quelqu'un", avise Angélique.

Ce nouveau cas de maltraitante animale ravive chez la bénévole un mauvais souvenir d'il y a cinq mois, cette fois survenu dans l'Est de La Réunion.



Signalé à Saint-Benoît dans un état de maigreur avancé, cet autre chien était lui aussi en attente d'une prise en charge. Tardant à venir, elle l'avait laissé dans la rue encore beaucoup de jours. Trop de jours. Et c'est avec surprise que le chien a été trouvé chemin Rio à Fayard Saint-André, mais surtout avec trois tendons sectionnés. Il avait dû être euthanasié.



"J'ai interpellé le maire de Saint-André, le préfet et le procureur de la République mais je n'ai obtenu aucune réponse", commente Angélique qui a suivi ces deux cas. Elle s'apprête à faire de même pour le chien tué par balle au Port, au moins "pour qu'il ne soit pas mort pour rien". LG Lu 3238 fois







Dans la même rubrique : < > L’Arche de Noé lance une cagnotte pour sauver des chatons Après l'attaque de son chien par les malinois de ses voisins, il tire la sonnette d'alarme