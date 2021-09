Les décisions du conseil d'administration de l'Office de l'eau

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s’est réuni ce mercredi 22 septembre 2021, sous l’égide de M. Gilles HUBERT, président délégué de l’Office de l’eau Réunion.



Plus d’1,3 million d’aide pour l’eau potable et l’assainissement



Lors du Conseil d’administration, dix demandes de subvention entrant dans le cadre du Programme pluriannuel d’intervention du bassin Réunion ont été approuvées.



Trois opérations de la CINOR, visant à renouveler des réseaux d’eau potable ou à réhabiliter des canalisations d’eaux usées, sont subventionnées à hauteur de 480 525 euros.



LA CREOLE, pour cinq opérations de renouvellement de tuyaux d’eau potable et de développement du réseau d’assainissement, est attributaire de 450 958 euros.



Des travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable, réalisés par le TCO, sont cofinancés par l’Office de l’eau à hauteur de 400 500 euros.



45 000 euros sont attribués à la CIVIS pour le diagnostic de ses réseaux d’assainissement collectif.



Une organisation du travail en faveur du développement durable



Les membres du Conseil d’administration se sont prononcés pour le déploiement de dispositifs d’organisation du travail, s’inscrivant dans une démarche de développement durable. Ainsi, les dispositions de mise en œuvre du télétravail ont été adoptées. Un forfait lié à la mobilité durable, incitant les agents à se déplacer en vélo ou à covoiturer, a été acté. L’objectif est de réduire l’impact environnemental de l’établissement, tout en améliorant la qualité de vie au travail des agents.



L’Office de l’eau Réunion souhaite ainsi porter un projet éco-exemplaire, tant en termes de bénéfice sociétal pour ses agents, que socio-économique et environnemental pour le territoire. Le futur siège de l’établissement s’inscrit par ailleurs pleinement dans cette démarche.



Les membres du Conseil d’administration ont également validé la mise en œuvre de partenariats liés à la sensibilisation des scolaires dans le cadre des aires marines éducatives, en collaboration avec la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, ainsi que des aires terrestres éducatives, en collaboration avec la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul.