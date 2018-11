A la Une .. Les décisions de la commission permanente du Conseil départemental La Commission permanente réunie ce mercredi 31 octobre 2018 sous la présidence de Cyrille Melchior a voté plusieurs rapports relatifs au social, à la solidarité avec les communes, à l’agriculture, ainsi qu’à l’éducation et les routes.





PACTE DE SOLIDARITE TERRITORIALE : Près de 3 M€ pour l'Etang Salé

Les Elus ont validé les projets présentés par la commune de l’Etang-Salé pour un montant de 2,860 M€. A ce jour, 23 communes ont déjà bénéficié des fonds débloqués dans le cadre du PST. L’Etang Salé boucle ainsi le tour des communes de la solidarité territoriale.



Pour rappel : Par décision en date du 14 mars 2018, le Conseil Départemental a adopté la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide aux communes à travers le Pacte de Solidarité Territoriale (PST) pour la période 2018 -2020. Ce dispositif traduit la volonté de la Collectivité de poursuivre son effort en faveur des communes en leur allouant un montant global de 90 millions d’euros sur trois années, dont 75 M€ en investissement et 15 M€ en fonctionnement hors amélioration de l’habitat.

AGRICULTURE La filière « ananas Victoria » relancée La production locale actuelle d’ananas Victoria (7500 tonnes par an sur 240 ha), représente la 2ème recette d’exportation agricole de l’île. Or, un doublement de la production locale est souhaité par les acteurs de la filière pour rester compétitifs sur les marchés exports, pour développer la transformation agroalimentaire et pour améliorer l’offre locale. Cet objectif suppose la mise en place de 200 à 250 ha supplémentaires, qui pourrait être mis en œuvre progressivement sur 3 ans. Afin de répondre à cet enjeu, une modification du dispositif d’aide à la diversification végétale est votée par les élus afin de pallier le coût de plantation.



Pour être éligible aux aides du FEADER, les plantations d’ananas Victoria devront répondre aux conditions suivantes :

- nouvelles surfaces,

- plantations devant être maintenues au moins sur deux cycles consécutifs.

Une subvention maximale de 16 504€ à l’hectare pourra être accordée pour une surface de 0,25 à 3 ha.

Les produits de La Réunion valorisés : 550 000 € pour le Salon International de l’Agriculture Une subvention de 550 000 € est attribuée à la Chambre d’agriculture pour la réservation et la réalisation de l’aménagement du « village Réunion » au SIA 2019 (Salon International de l’Agriculture). 25 agriculteurs et transformateurs, soit 7 de plus qu’en 2018, ont répondu à l’appel à candidature lancé par le Département, pour exposer leurs productions et savoir-faire : vanille, fruits, charcuterie traditionnelle, foie gras, confitures, artisanat, confiseries, divers rhums et punch. Le dispositif « terres en friches » reconduit pour 3 ans Dans le cadre du dispositif « terres en friches », de nouveaux projets ont été validés par les élus. Près de 53 103€ d’aides à la location, à la vente ou à l’acquisition seront attribuées par le Département pour permettre la valorisation de plus de 27 ha de terres agricoles.

A ce jour, 65 demandes ont été validées, dont 33 projets d’installation et 32 projets d’agrandissement. 147 ha ont été remis ou vont être remis en culture. Le montant global des primes versé s’élève à 227 418 €.



La mise en place de ce dispositif a été un apport indéniable dans les négociations avec les propriétaires de terres en friche pour aboutir à une solution de remise en valeur agricole de leur bien. Les élus ont décidé de pérenniser le dispositif de primes pour une durée supplémentaire de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Des efforts pour le rendre encore plus efficient seront poursuivis (communication, sensibilisation, médiation…). 50 000 € pour le développement des Hauts

Une aide exceptionnelle de 50 000 € est accordée à l’Association pour le Développement Rural de La Réunion (AD2R) pour le financement de ses opérations dédiées au développement des Hauts. Les fêtes du terroir soutenues Les communes de Bras-Panon, le Tampon et la Possession, bénéficieront du soutien de la Collectivité à hauteur de 6 000€ chacune pour l’organisation de fêtes du terroir.



SOCIAL : Plus de 1,1M€ Conférence des financeurs, mieux coordonner les actions de prévention en faveur des personnes âgées La « Conférence des financeurs » a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, en complément des prestations légales ou réglementaires existantes. Elle fédère les acteurs du secteur dans une stratégie commune de prévention de la perte d’autonomie. Un concours spécifique de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) est attribué au Département de La Réunion à ce titre.



Les thèmes du 2ème appel à projet ouvert en juillet dernier par le Département, ont porté sur la santé globale/le bien vieillir, le renforcement du lien social/la lutte contre l’isolement, la préparation à la retraite/l’accès aux droits et l’habitat/le cadre de vie. Dans le cadre de ce 2ème appel à projets, une subvention globale de 932 000 € est accordée à 25 opérateurs pour la mise en œuvre de 39 actions collectives de prévention de la perte d’autonomie.



Afin de compléter l’offre de prévention collective, 70 000 € seront en outre consacrés à améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles pouvant favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de 60 ans et plus. Le Département aux côtés des personnes en situation de handicap Une subvention de 130 000 € est attribuée au Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées (GIHP), pour leurs actions mises en œuvre en 2018. Le Département donne pour le Téléthon : 5 500 € votés La Collectivité apportera son soutien à l’association AFM Téléthon à hauteur de 5 500 €.



LOGEMENT – 3M€ pour la construction de 56 nouveaux logements

Le Département apportera sa garantie à hauteur de 3 M€ aux emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) par la SIDR et la SHLMR pour la construction de 56 nouveaux logements sociaux au à Saint-Louis et à Saint-Joseph. EDUCATION : +d’1M€ en faveur des collèges Près de 400 000 € pour aider au fonctionnement du service de la restauration scolaire Dans le cadre de ses obligations légales, le Département a la responsabilité de doter les collèges des crédits nécessaires à la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement. En matière de restauration scolaire, la Collectivité doit attribuer les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service par le biais du Fonds Commun des Services d’Hébergement (FCSH). A ce titre, une aide totale de 381 129 € est attribuée au FCSH.

Près de 700 000 € de dotations complémentaires pour les collèges 664 550€ de dotations complémentaires de fonctionnement, d’équipement et de dotations d’actions facultatives seront attribuées aux collèges publics pour répondre à des situations auxquelles peuvent être confrontés certains établissements (vétusté du matériel, déficit d’équipements sportifs, …) ou permettre de prendre en charge des dépenses urgentes, imprévisibles ne pouvant être assumées par le collège sur son seul budget.

ROUTES : plus de 4,2M€ de travaux d’aménagement programmés Près de 2 M€ d’aménagement sur la RD11 à Piton Saint-Leu Les Elus ont validé les travaux de sécurisation et d’aménagement de la traversée du centre de Piton Saint-Leu sur la RD11 – Route du Piton pour un montant de 1,7M€.

2,5 M€ d’aménagement de la RD31 à Petite-Ile Des travaux d’aménagement en vue de sécuriser les cheminements piétons, renforcer les divers réseaux (eaux Usées, eau Potable, télécommunications…) et prévoir un renforcement de chaussée sur le secteur de la Ravine du Pont – Route de Petite-Ile, sont validés pour un montant de 2,5M€. Zinfos974 Lu 1389 fois





Dans la même rubrique : < > (Pierrot Dupuy) Non, tous les habitants du Chaudron ne sont pas des kaniars ! Violences urbaines Chaudron: 11 interpellations et 400 munitions lancées au cours de la nuit