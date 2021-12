Rubrique sponsorisée Les déchèteries, les Trokali et la fourrière animale fermés le 1er janvier 2022

Dans un récent communiqué, le TCO informe les habitants des 5 communes que les déchèteries et centres de propreté, Trokali ainsi que la fourrière animale du TCO seront fermés au public le samedi 1er janvier 2022. À noter que la veille de ce jour férié, vendredi 31 décembre 2021, les déchèteries et centres de propreté ainsi que les Trokali fermeront exceptionnellement à 15h (au lieu de 17h30). La Fourrière animale intercommunale elle, restera ouverte aux horaires habituels (8h-12h et 13h-15h). Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 12:20

Pour toute urgence relative à la fourrière animale

En cas de chien dangereux ou d’animal mort sur la voie publique, appelez le Numéro Vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion). La messagerie sera activée. Laissez votre message, avec toutes les informations utiles : vos nom et prénom, l’objet de votre appel, le numéro de téléphone auquel vous joindre. Un agent d’astreinte de la fourrière animale vous recontactera pour intervenir dès que possible.

Pour toute autre demande

Pour tout renseignement, réclamation, signalement, … retrouvez tous vos services en ligne dans l’Espace Habitant ou l’Espace Entreprise, suivant la situation et la nature de la demande.

Adoptez le bon geste !

Pensez à bien compacter vos cartons et emballages divers, surtout en cette période de fêtes où les papiers cadeaux sont nombreux… Cela vous laissera plus de place dans le bac jaune destiné à la collecte ou prendra moins de volume dans le véhicule si vous comptez les apporter en déchèterie. Encore + d’astuces futées pour une bonne gestion de vos déchets en cette fin d’année.