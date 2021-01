Les dates du Rallye validées par la préfecture

Après le report des dernières épreuves de la course automobile l'année dernière en raison de la crise Covid, les amoureux de sensations fortes pourront renouer avec leur passion cette année.



La préfecture de La Réunion a donné son accord pour les dates des courses devant se dérouler en 2021. Six grands évènement prévus La saison promet d'être riche en matière de courses. Elle débute le 27 mars avec la première course régionale de l'année ASASmer (Association sportive automobile des sports mécaniques Est Réunion).



Au mois de mai, ce sera au tour du traditionnel Rallye de Saint Joseph (ASARéunion) d'offrir aux passionnés ce nouveau rendez-vous. Les dates prévues sont les 7, 8 et 9 mai.



Après l'annulation du Tour auto 2020, il se tiendra cette année les 23, 24 et 25 Juillet. Celui-ci, comme le Rallye des 1000 km qui se déroulera en décembre (les 3, 4 et 5), fait partie des 30 épreuves du 𝗠𝗜𝗖𝗛𝗘𝗟𝗜𝗡 𝗥𝗔𝗟𝗟𝗬𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥 2021. ​ En septembre, le Rallye National prendra la route les 18 et 19, suivi le mois d'après par le deuxième Rallye Régional, le 23 octobre.