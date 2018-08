Les dates de la législative partielle dans la 7e dévoilées

Ça y est, les dates pour la législative partielle dans la 7e circonscription ont été dévoilées. Le 1er tour aura lieu le 23 septembre et le second tour éventuel le 30 septembre. Le décret a été publié ce mardi 7 août au Journal Officiel.



"L'article premier du décret convoque ainsi les électeurs au dimanche 23 septembre 2018 en vue de pourvoir au siège vacant de cette circonscription. Le second tour de scrutin aura lieu le 30 septembre 2018 s'il y a lieu d'y procéder. Le décret définit également le corps électoral convoqué pour cette élection partielle et prévoit les horaires d'ouverture du scrutin", indique le document.



Pour rappel, cette élection intervient après la condamnation de Thierry Robert par le conseil constitutionnel à trois ans d'inéligibilité pour manquements à ses obligations fiscales, "compte tenu de l'importance des sommes dues et l'ancienneté de sa dette fiscale".



S'il a depuis régularisé sa situation fiscale, l'ancien parlementaire et maire de Saint-Leu était le seul député de l'Assemblée nationale à ne pas avoir obtenu une attestation de conformité fiscale en avril dernier, ce qui avait poussé le président de l'Assemblée à saisir la conseil constitutionnel.



Les candidats déclarés dans la 7e circonscription :



Jean-Luc Poudroux (DVD)

Aurélien Centon (sans étiquette)

Gilles Leperlier (PCR)

Patrick Savatier (sans étiquette)

Perceval Gaillard (La Réunion insoumise)

Emmanuel Séraphin (PLR)