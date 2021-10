Communiqué Les crossfitteurs se mobilisent pour la bonne cause

L'association le poids des mots remercie le club CrossFit MAHAVELI et le club CrossFit La BUSE pour les 24 heures contre l'obésité.

"Mille merci aux participants qui ont donné de leur temps et de leur courage vendredi et samedi. Encore bravo à tous", de la part de tous les membres de l'association Le poids des mots. Par LG - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 12:34