Les croisiéristes du Costa Mediterranea débarquent sans plus de contrôle à La Réunion

En provenance du port de Toamasina (Tamatave), le Costa Mediterranea a accosté comme prévu ce mercredi matin au Port Est. L’équipage du paquebot nous confirme qu’à aucun moment il n’a été question de modification de leur périple dans l’océan Indien en raison de la menace de propagation du Coronavirus.



Le Costa reste à quai pendant deux jours, là aussi comme prévu, ces 26 et 27 février. Selon la Fédération Réunionnaise de Tourisme, qui coordonne l’accueil des touristes avec les taxiteurs et compagnies de bus, la croisière était bien prévue pour une escale de deux nuitées à La Réunion.



Des agents de l’Agence régionale de santé ont néanmoins arpenté le palace flottant à son arrivée afin d’informer les passagers sur les mesures de vigilance à tenir selon son état de santé. Des prospectus et des masques de protection étaient mis à disposition des passagers.



Le paquebot est composé de 2500 touristes d’une quarantaine de nationalités. La grande majorité des passagers sont Réunionnais et Mauriciens, nous précise le crew du Mediterranea.



Le bateau doit quitter La Réunion jeudi soir et poursuivre son tour des îles de l'océan Indien à Maurice vendredi matin. Les autorités mauriciennes viennent d'ailleurs de démentir l'information selon laquelle le paquebot avait été refoulé par Port-Louis parce qu’il transporte des passagers d’origine italienne.